Баку и Братислава обсудили перспективы развития межпарламентских связей

Парламенты Азербайджана и Словакии обсудили развитие двухсторонних связей.

Как передает Report, этот вопрос был рассмотрен на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с послом Словакии в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

На встрече была отмечена высокая динамика отношений между двумя странами. Подчеркнуто, что подписанная в ходе визита премьер-министра Роберта Фицо "Совместная декларация о создании стратегического партнерства" вывела двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Положительно оценена активность взаимных визитов, которые укрепляют сотрудничество. Подчеркнуто развитие межпарламентских связей и наличие широких возможностей для их дальнейшего расширения. Также обсуждались перспективы сотрудничества между парламентами двух стран по всем направлениям, включая работу парламентских комитетов.