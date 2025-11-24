Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Баку и Братислава обсудили перспективы развития межпарламентских связей

    Милли Меджлис
    • 24 ноября, 2025
    • 15:26
    Баку и Братислава обсудили перспективы развития межпарламентских связей

    Парламенты Азербайджана и Словакии обсудили развитие двухсторонних связей.

    Как передает Report, этот вопрос был рассмотрен на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с послом Словакии в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

    На встрече была отмечена высокая динамика отношений между двумя странами. Подчеркнуто, что подписанная в ходе визита премьер-министра Роберта Фицо "Совместная декларация о создании стратегического партнерства" вывела двустороннее сотрудничество на новый уровень.

    Положительно оценена активность взаимных визитов, которые укрепляют сотрудничество. Подчеркнуто развитие межпарламентских связей и наличие широких возможностей для их дальнейшего расширения. Также обсуждались перспективы сотрудничества между парламентами двух стран по всем направлениям, включая работу парламентских комитетов.

    Azərbaycan və Slovakiya parlamentləri arasında əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

