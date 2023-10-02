Азербайджан и Грузия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Между Азербайджаном и Грузией ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Между Азербайджаном и Грузией ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение закон ”Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны“.

Отмечено, что целью соглашения является поощрение и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической основы для реализации программ военного сотрудничества, принятых сторонами.

В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать в следующих областях:

- военное образование, тренинги и учения;

- политика обороны и безопасности;

- миротворческие и гуманитарные операции;

-сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира";

- контроль над оружием и разоружение;

- военное законодательство;

-материально-техническое обеспечение;

- гражданско-военное сотрудничество;

- кибербезопасность в сфере обороны;

- военное картографирование;

- военно-медицинские службы;

- социальные, спортивные и культурные мероприятия;

- гуманитарное разминирование;

- другие области, представляющие взаимный интерес.

Сотрудничество между сторонами будет осуществляться в следующих формах:

- официальные визиты и встречи сотрудников;

- двусторонние переговоры, консультации и обмен опытом;

- участие в тренингах и учениях;

- обмен информацией, представляющей взаимный интерес;

- участие в конференциях и семинарах;

- участие в культурных и спортивных мероприятиях;

- другие согласованные формы сотрудничества.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерства обороны Азербайджана и Грузии.

Уполномоченные органы сторон могут подписывать дополнительные соглашения и годовые планы сотрудничества в целях реализации Соглашения.

О любых изменениях стороны уведомляются в письменной форме по дипломатическим каналам.

Проект был вынесен на голосование и принят.