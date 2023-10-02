Азербайджан и Грузия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Между Азербайджаном и Грузией ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области обороны.
Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение закон ”Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны“.
Отмечено, что целью соглашения является поощрение и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической основы для реализации программ военного сотрудничества, принятых сторонами.
В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать в следующих областях:
- военное образование, тренинги и учения;
- политика обороны и безопасности;
- миротворческие и гуманитарные операции;
-сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира";
- контроль над оружием и разоружение;
- военное законодательство;
-материально-техническое обеспечение;
- гражданско-военное сотрудничество;
- кибербезопасность в сфере обороны;
- военное картографирование;
- военно-медицинские службы;
- социальные, спортивные и культурные мероприятия;
- гуманитарное разминирование;
- другие области, представляющие взаимный интерес.
Сотрудничество между сторонами будет осуществляться в следующих формах:
- официальные визиты и встречи сотрудников;
- двусторонние переговоры, консультации и обмен опытом;
- участие в тренингах и учениях;
- обмен информацией, представляющей взаимный интерес;
- участие в конференциях и семинарах;
- участие в культурных и спортивных мероприятиях;
- другие согласованные формы сотрудничества.
Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерства обороны Азербайджана и Грузии.
Уполномоченные органы сторон могут подписывать дополнительные соглашения и годовые планы сотрудничества в целях реализации Соглашения.
О любых изменениях стороны уведомляются в письменной форме по дипломатическим каналам.
Проект был вынесен на голосование и принят.