В Азербайджане удостоверения личности нового поколения начнут выдаваться с 1 сентября

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Выдача удостоверений личности нового поколения начнется с 1 сентября этого года.

Как сообщает Report, на проходящем сегодня последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса вынесли на обсуждение законопроект "О внесении изменений в ряд законов в связи с внедрением удостоверения личности нового поколения гражданина АР".

По проекту, изменяется дата начала выдачи гражданам АР удостоверений личности нового поколения.

Начало выдачи придется на 1 сентября этого года. Ранее планировалось выдавать удостоверения с 1 января 2019 года.

Отметим, что удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности. Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

Законопроект был принят путем голосования.