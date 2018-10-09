Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены меры наказания за действия, создающие угрозу авиационной безопасности.

Как сообщает Report, предложено ввести новую статью в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно предложенной статье 270-1 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности), в случае применения силы к лицу в ходе авиаперелета или создании угрозы безопасности судну в результате применения этой силы предусмотрено взыскание штрафа в размере от 500 до 1000 манатов, исправительные работы сроком до 1 года, ограничение свободы сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 6 месяцев.

Передача заведомо ложных сведений на борт самолета во время полета, умышленное, незаконное уничтожение, повреждение или вмешательство в работу аэронавигационного оборудования судна, создание угрозы безопасности судна во время полета предусмотрено возмещение ущерба в одно- или троекратном размере, исправительные работы сроком до двух лет, ограничение или лишение свободы на 1 год.

При совершении преступных деяний, повлекших за собой умышленное, незаконное уничтожение или нанесение ущерба оборудованию и устройствам аэропорта, умышленное уничтожение или нанесение значительного ущерба вышедшим из эксплуатации самолетам в аэропорту, умышленное нарушение работы служб аэропорта и создание угрозы безопасности аэропорта предусмотрено возмещение ущерба в двух- и четырехкратном размере, ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 6 лет.

В случае совершения преступных деяний, повлекших за собой умышленное уничтожение эксплуатируемых самолетов, или умышленное нанесение им ущерба, приведшего к выводу их из строя или создающих угрозу безопасности полета предусмотрено взыскание штрафа в трех- и пятикратном размере от суммы ущерба, или же лишение свободы от 3 до 8 лет.

За установку на борту самолета или создание условий для размещения на борту самолета устройств или веществ, способных уничтожить самолет или нанести ему ущерб, создающий угрозу безопасности авиаперелета, будет грозить лишение свободы сроком от 10 до 14 лет.

В ближайшее время проект поправок будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.