Первый заместитель председателя Милли Меджлиса сделал депутатам очередное замечание - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента во время голосования за проекты поправок в законы первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров трижды сделал депутатам замечание.

Как сообщает Report, он отметил, что из-за отсутствия кворума голосование не может состояться.

Он призвал депутатов быть активными в ходе голосования: "Почему вы не голосуете? Будьте внимательны в ходе голосования".

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на сегодняшнем пленарном заседании парламента сделал предупреждение депутатам.

Как сообщает Report, З.Аскеров отметил, что во время голосования за проекты поправок в законы в зале было шумно: "В зале шумно, соблюдайте тишину, пожалуйста".

Отметим, что сегодняшнее пленарное заседание Милли Меджлиса возглавляет Зияфет Аскеров.