 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса сделал депутатам очередное замечание - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента во время голосования за проекты поправок в законы первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров трижды сделал депутатам замечание.

    Как сообщает Report, он отметил, что из-за отсутствия кворума голосование не может состояться.

    Он призвал депутатов быть активными в ходе голосования: "Почему вы не голосуете? Будьте внимательны в ходе голосования".

    *** 16:25

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на сегодняшнем пленарном заседании парламента сделал предупреждение депутатам.

    Как сообщает Report, З.Аскеров отметил, что во время голосования за проекты поправок в законы в зале было шумно: "В зале шумно, соблюдайте тишину, пожалуйста".

    Отметим, что сегодняшнее пленарное заседание Милли Меджлиса возглавляет Зияфет Аскеров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi