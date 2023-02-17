В Медиа-школе Report к учебной программе примкнула новая группа

13-я по счету группа Медиа-школы Информационного агентства Report присоединилась к учебной программе.

13-я по счету группа Медиа-школы Информационного агентства Report присоединилась к учебной программе.

11 студентов будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, проводить исследования, изучат тайны журналистской профессии. В период обучения большое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с участниками программы отметил, что успех в журналистике зависит от собственных знаний и умений:

"Приобретая знания и опыт в Медиа-школе Report, вы сможете глубже освоить профессию. Надо быть активными, постоянно участвовать в мероприятиях. Основная цель учебной программы - детальное изучение написания новостей".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу отметил, что в учебную программу внесены и некоторые новшества: "Было принято решение о продлении учебного процесса в Медиа-школе Report".

Отметим, что Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов. До сих пор десятки молодых людей окончили Медиа-школу Report. Сейчас они работают в различных медиа-структурах страны.