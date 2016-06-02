В ANS TV назначен новый главный редактор - ФОТО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В независимой телерадиокомпании ANS произошло новое кадровое назначение.

Советник по прессе президента компании Маис Мамедов в заявлении Report подтвердил информацию.

Он отметил, что на должность главного редактора ANS TV назначена бывшая сотрудница компании Фидан Гулиева, которая со вчерашнего дня приступила к исполнению обязанностей.

"Мы рады, что Фидан вновь вернулась на ANS", - добавил М.Мамедов.

Отметим, что до этого главным редактором ANS TV был Миршахин Агаев.