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    В ANS TV назначен новый главный редактор - ФОТО

    До этого главным редактором был Миршахин Агаев

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В независимой телерадиокомпании ANS произошло новое кадровое назначение. 

    Советник по прессе президента компании Маис Мамедов в заявлении Report подтвердил информацию.

    Он отметил, что на должность главного редактора ANS TV назначена бывшая сотрудница компании Фидан Гулиева, которая со вчерашнего дня приступила к исполнению обязанностей. 

    "Мы рады, что Фидан вновь вернулась на ANS", - добавил М.Мамедов. 

    Отметим, что до этого главным редактором ANS TV был Миршахин Агаев. 

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