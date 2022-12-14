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"Репортеры без границ": Более 530 журналистов в мире находятся под стражей

"Репортеры без границ": Более 530 журналистов в мире находятся под стражей Рекордный рост числа журналистов, находящихся под стражей, отмечен в этом году по всему миру.
Медиа
14 декабря 2022 г. 16:29
Репортеры без границ: Более 530 журналистов в мире находятся под стражей

Рекордный рост числа журналистов, находящихся под стражей, отмечен в этом году по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в среду международная неправительственная организация (НПО) "Репортеры без границ".

"В общей сложности 533 журналиста по состоянию на 1 декабря находятся в местах заключения в связи с профессиональной деятельностью, что на 13,4% больше, чем в прошлом году", - говорится в докладе НПО.

В нем отмечается рекордное количество содержащихся в тюрьмах журналисток - 78 женщин, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В докладе говорится, что первое место по числу находящихся в заключении журналистов (110 человек) удерживает Китай.

"Репортеры без границ" также констатировали рост в этом году числа погибших работников СМИ. Так, 57 журналистов были убиты в течение этого года, что на 18,8% больше, чем годом ранее.

Рост числа погибших репортеров в докладе связывают отчасти с конфликтом в Украине, где за первые шесть месяцев боевых действий были убиты 8 журналистов.

Однако более 60% журналистов погибли в странах, где в 2022 году сохранялась мирная обстановка, указывается в докладе.

При этом Латинская Америка названа в документе наиболее опасным для журналистов регионом (47,4% погибших) в 2022 году.

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Версия на английском языке Reporters Without Borders: New record number of journalists jailed worldwide

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