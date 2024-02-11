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Президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания кубинской прессы

Президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания кубинской прессы Проведенные 7 февраля в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в ведущих кубинских СМИ "Пренса Латина", "Гранма", "Трабахадорес", а также на телеканалах Cubavision Internacional и Canal Caribe.
Медиа
11 февраля 2024 г. 06:57
Президентские выборы в Азербайджане находятся в центре внимания кубинской прессы

Проведенные 7 февраля в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в ведущих кубинских СМИ "Пренса Латина", "Гранма", "Трабахадорес", а также на телеканалах Cubavision Internacional и Canal Caribe.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджанской Республики на Кубе.

В статьях отмечается, что Ильхам Алиев участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от партии Ени Азербайджан и одержал уверенную победу, набрав более 92% голосов азербайджанского народа.

Было упомянуто поздравительное письмо, адресованное президентом республики Куба Мигелем-Диасом Канелем Бермудесом президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах.

Кроме того, в материалах указывается, что для освещения выборов в Латинской Америке были аккредитованы 120 представителей иностранных СМИ, а также журналисты из Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики и Уругвая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı prezident seçkiləri Kuba mətbuatının diqqət mərkəzindədir

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