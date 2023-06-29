Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева осудила нападение на сотрудников AzTV в Париже.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева осудила нападение на сотрудников AzTV в Париже.

Как передает Report, об этом посол написала в Twitter.

"Осуждаем нападение на сотрудников Азербайджанского телевидения в Париже. С нашей стороны будут предприняты соответствующие меры по выявлению и наказанию лиц, совершивших это деяние, направленное против журналистской деятельности", - говорится в публикации.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения. Нападавшие отобрали у оператора и сломали съемочную камеру.