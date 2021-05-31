О нас
Report Georgia
Аудио новости

НСТР объявил конкурс на создание нового телеканала

НСТР объявил конкурс на создание нового телеканала 31 мая состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).
Медиа
31 мая 2021 г. 18:44
НСТР объявил конкурс на создание нового телеканала

31 мая состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщает Report, на заседании была обсуждена текущая ситуация в области теле- и радиовещания, а также вопросы жанрового разнообразия в общереспубликанском телевизионном вещании.

Было отмечено, что в настоящее время из 11 существующих общенациональных телеканалов 2 являются спортивными, 2 - новостными, 1 канал о культуре, остальные 6 - общего жанра.

На заседании было сочтено целесообразным открытие специализированного образовательного и научно-просветительского телевизионного канала. В связи с открытием телевизионного вещательного канала принято решение об объявлении конкурса с 7 июня по 7 июля 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке National Television and Radio Council announces competition for creation of new TV channel
Версия на азербайджанском языке MTRŞ yeni telekanalın açılması üçün müsabiqə elan edib

Самое важное

Перехвачен БПЛА вооруженных сил Армении
Перехвачен БПЛА вооруженных сил Армении
31 мая 2021 г. 18:39
Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
31 мая 2021 г. 14:06
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
31 мая 2021 г. 12:07
Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться
Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться
31 мая 2021 г. 10:52
Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
30 мая 2021 г. 01:08
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 18:03
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
29 мая 2021 г. 14:44
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi