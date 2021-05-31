НСТР объявил конкурс на создание нового телеканала

31 мая состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).
Как сообщает Report, на заседании была обсуждена текущая ситуация в области теле- и радиовещания, а также вопросы жанрового разнообразия в общереспубликанском телевизионном вещании.
Было отмечено, что в настоящее время из 11 существующих общенациональных телеканалов 2 являются спортивными, 2 - новостными, 1 канал о культуре, остальные 6 - общего жанра.
На заседании было сочтено целесообразным открытие специализированного образовательного и научно-просветительского телевизионного канала. В связи с открытием телевизионного вещательного канала принято решение об объявлении конкурса с 7 июня по 7 июля 2021 года.