НСТР объявил конкурс на создание нового телеканала

31 мая состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

31 мая состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщает Report, на заседании была обсуждена текущая ситуация в области теле- и радиовещания, а также вопросы жанрового разнообразия в общереспубликанском телевизионном вещании.

Было отмечено, что в настоящее время из 11 существующих общенациональных телеканалов 2 являются спортивными, 2 - новостными, 1 канал о культуре, остальные 6 - общего жанра.

На заседании было сочтено целесообразным открытие специализированного образовательного и научно-просветительского телевизионного канала. В связи с открытием телевизионного вещательного канала принято решение об объявлении конкурса с 7 июня по 7 июля 2021 года.