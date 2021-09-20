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Медиа-школа Report перешла на новый формат обучения

Медиа-школа Report перешла на новый формат обучения Медиа-школа Информационного агентства Report перешла на новый формат обучения.
Медиа
20 сентября 2021 г. 17:28
Медиа-школа Report перешла на новый формат обучения

Медиа-школа Информационного агентства Report перешла на новый формат обучения.

Студенты Медиа-школы будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, обзорные статьи, узнают о секретах профессии журналиста. В период обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Фуад Гусейналиев
Фуад Гусейналиев

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече со студентами Медиа-школы рассказал о новшествах:

"Мы решили впервые организовать обучение на русском языке. Информационное агентство Report - одно из ведущих агентств страны. На наши новости ссылаются российские, украинские СМИ. В агентстве серьезное внимание уделяется контенту на русском языке. Мы привлекаем выпускников Медиа-школы Report к работе в агентстве. Грамотные и перспективные люди востребованы в русской редакции информагентства, подготовленные новости должны соответствовать мировым стандартам".

Исмаил Рафигоглу
Исмаил Рафигоглу

Координатор медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что проект успешно продолжается:

"В настоящее время мы работаем над подготовкой профессиональных кадров для агентства. Для профессионального развития молодежи приобретена новая компьютерная техника и другое оборудование. Мы также внедрили ряд инноваций в методику обучения. Надеемся на хороший результат".

Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью медиа-школы является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе применяются новейшие методы обучения, укрепляются практические знания и навыки молодых кандидатов. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində yeni formatda təlim proqramına start verilib

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