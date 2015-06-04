Конгрессмены хотят разрешить журналистам не раскрывать свои источники

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США выступила за то, чтобы разрешить журналистам хранить в тайне источники информации. Решение законодателей было включено в виде поправки к бюджету министерства юстиции США, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

За него проголосовали 245 законодателей, против — 182.

Данный законопроект был предложен либерально настроенным демократом из штата Флорида Аланом Грейсоном. Как утверждает агентство Ассошиэйтед пресс, документ нацелен на то, чтобы предоставить защиту журналистам от угроз всевозможных штрафов или даже тюрьмы в том случае, если власти решат, что они покрывают распространителей секретной информации или другие анонимные источники.

По словам Грейсона, подобные "защитные законодательства" имеют 49 из 50 американских штатов.

Схожая поправка была одобрена палатой представителей и в прошлом году. Однако затем она исчезла из окончательного варианта в ходе согласований с сенатом.