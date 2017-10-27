Информационному агентству Report исполняется 3 года

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется три года со дня начала деятельности Информационного агентства (ИА) Report.

Действующее на азербайджанском, русском и английском языках Информагентство Report за истекшие 3 года набрало широкую читательскую аудиторию, оперативно доводя до читателей информацию о происходящих в стране и мире самых важных событиях в политике, экономике, обществе, спорте, культуре и других сферах.

Корреспонденты Report действуют в Турции, России, Грузии, Западной и Восточной Европе, также существуют карабахское, южное, аранское, ширванское, западное, северное и северо-западное бюро по Азербайджану.

За прошедший период сайт www.report.az, являющийся основным веб-ресурсом ИА Report, утвердил себя в качестве надежного источника информации для других органов СМИ.

Новости агентства распространяют сотни действующих в стране информационных ресурсов, в том числе телевидение, радио, газеты, новостные сайты.

Благодаря русской и английской версиям сайта новости об Азербайджане находятся также в центре внимания международных СМИ.

Кроме того, Информационное агентство Report предоставляет подписчикам информацию посредством ежедневных бюллетеней. Структуры и лица, подписавшиеся на публикуемые агентством информации, приобретают право на чтение на сайте www.report.az закрытых новостей, аналитических информаций.

Информационное агентство Report поздравляет всех своих читателей, в том числе сотрудничающие с Report госструктуры, НПО, посольства, экспертов по случаю дня рождения и желает им успехов!