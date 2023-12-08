Гамид Гамидов: Работать журналистом без любви к своей профессии - невозможно

Работать журналистом без любви к своей профессии - невозможно.

Работать журналистом без любви к своей профессии - невозможно.

Как передает Report, об этом сказал медиа-директор Global Media Group, известный журналист Гамид Гамидов на встрече со студентами медиа-школы Report.

Гамидов отметил, что журналист должен быть заинтересован в своей работе.

"Журналистика — профессия непростая. Работать в журналистике без любви к этой профессии - просто невозможно", - сказал он.

Он подчеркнул, что начинающим журналистам из-за отсутствия опыта обычно непросто добыть информацию, на основе которой можно написать интересную новость.

"В начале журналистской карьеры ты "бегаешь" за информацией, а когда ты востребован, информация "бегает" за тобой", - сказал Гамидов.

Говоря о проблемах современной журналистики Гамидов отметил, что некоторые журналисты не могут донести до читателя информацию простым и доступным языком.

"В таком случае читателю становится трудно понять, о чем идет речь. Новости должны быть написаны доступным и понятным читателю языком", - резюмировал Гамидов.

Гамид Гамидов родился в 1980 году в Баку. Работал заместителем главного редактора газеты "Эхо". Долгое время в качестве фрилансера сотрудничал со всеми ведущими азербайджанскими СМИ, а также регулярно публиковался в прибалтике прессе, американских, польских, израильских и российских СМИ. В 2018 году был приглашен на должность главреда портала Media.Az, учрежденного Global Media Group. Через год занял должность медиа-директора холдинга. 22 июля 2020 года был награжден Почетным дипломом президента Азербайджана.