Гамид Гамидов: После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее

После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее.

После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее.

Как сообщает Report, c соответствующим комментарием в эфире телеканала CBC TV выступил медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

По его словам, покидая Карабахский регион Азербайджана в интервью армяне все как один твердят, что азербайджанская сторона их не выгоняла, их гонит собственная хунта: "Так, часть карабахских армян открыто говорит о желании остаться и принять гражданство Азербайджана. После того, как не будет главарей сепаратистов, те, кто боялись в этом признаться, свободно об этом выскажутся".

При этом он отметил, что к Рубену Варданяну нельзя относиться несерьезно: "Мы не можем относиться к нему несерьезно, потому что он делал очень серьезные противоправные заявления, в свое время незаконно пересек азербайджанскую границу, несколько раз ее пересекал, призывал к терроризму, сепаратизму, угрожал. Поэтому, конечно же, это преступник, к которому нужно относиться со всей строгостью и серьезностью".

Подробнее с выступлением можно ознакомиться в видео: