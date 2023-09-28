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Гамид Гамидов: После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее

Гамид Гамидов: После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее.
Медиа
28 сентября 2023 г. 17:40
Гамид Гамидов: После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее

После того как все главари сепаратистов будут пойманы, процесс реинтеграции пойдет быстрее.

Как сообщает Report, c соответствующим комментарием в эфире телеканала CBC TV выступил медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

По его словам, покидая Карабахский регион Азербайджана в интервью армяне все как один твердят, что азербайджанская сторона их не выгоняла, их гонит собственная хунта: "Так, часть карабахских армян открыто говорит о желании остаться и принять гражданство Азербайджана. После того, как не будет главарей сепаратистов, те, кто боялись в этом признаться, свободно об этом выскажутся".

При этом он отметил, что к Рубену Варданяну нельзя относиться несерьезно: "Мы не можем относиться к нему несерьезно, потому что он делал очень серьезные противоправные заявления, в свое время незаконно пересек азербайджанскую границу, несколько раз ее пересекал, призывал к терроризму, сепаратизму, угрожал. Поэтому, конечно же, это преступник, к которому нужно относиться со всей строгостью и серьезностью".

Подробнее с выступлением можно ознакомиться в видео:

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