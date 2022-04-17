Завтра в Азербайджане отметят Международный день памятников и исторических мест

Ежегодно 18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест.

Ежегодно 18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест.

Как напоминает Report, день был учрежден ЮНЕСКО в 1983 году по предложению Совета по охране исторических мест и памятников (ICOMOS).

Этот знаменательный день широко отмечается и в Азербайджане. Ежегодно в эту дату организуются различные мероприятия и выставки, способствующие охране памятников и исторических объектов в заповедниках и исторических местах.

18 апреля в 12:00 будет стартует новый проект под названием Təmiz heykəl ("Чистый памятник").

В рамках проекта предусмотрены: регулярный контроль за эстетическим видом памятников, бюстов, барельефов, установленных в столице Азербайджана, их очистка от загрязнения, вызванного природным и человеческим фактором.

Цель проекта Təmiz heykəl – поддержание в хорошем состоянии памятников, бюстов и барельефов гениальных личностей Азербайджана, а также глубокое уважение к национально-культурному наследию и историческому прошлому.

Отметим, что реализация проекта начнется 18 апреля с памятника известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.