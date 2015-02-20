В Тбилиси состоится юбилейный вечер Полада Бюльбюльоглу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Юбилейный вечер известного азербайджанского певца и композитора, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу состоится в Тбилисском культурно-музыкальном центре им. Джансуга Кахидзе 21 февраля. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в министерстве культуры и охраны памятников Грузии.

Концерт приурочен к 70-летию Полада Бюльбюльоглу. Мероприятие организовано министерством культуры Грузии при поддержке ассоциации "Диалог культур 21 века" и посольства Азербайджана.

Программа мероприятия включает в себя старые хиты из репертуара певца, музыку из кинофильмов и музыкальные фрагменты из балета "Любовь и смерть". Главный дирижер вечера - народный артист Азербайджана Джаваншир Джафаров.

Согласно информации министерства культуры, 20 февраля в ходе визита в Тбилиси П.Бюльбюльоглу посетил торжественную церемонию открытия скульптурного портрета своего отца, известного азербайджанского тенора Бюльбюля (Муртузы Мешади Рза-оглу Мамедова) на территории Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси.

19 февраля П.Бюльбюльоглу встретился с министром культуры и охраны памятников Грузии Миаилом Гиоргадзе. На встрече в министерстве обсуждались вопросы углубления и развития межкультурных отношений между двумя странами.