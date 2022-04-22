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В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдет международный музыкальный фестиваль

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдет международный музыкальный фестиваль 25-26 апреля в оранжерее Павильона «Азербайджан» на ВДНХ впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль «Консонанс».
Kультурная политика
22 апреля 2022 г. 10:30
В павильоне Азербайджан на ВДНХ пройдет международный музыкальный фестиваль

25-26 апреля в оранжерее Павильона «Азербайджан» на ВДНХ впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль «Консонанс».

Как сообщает российское бюро Report, c начала 2022 года, организатор фестиваля школа им. Кара Караева объявила сбор заявок на участие в проекте. Более 100 заявок со всего мира поступило от кандидатов в период сбора. Лучшие из них, в течении двух дней выступят для москвичей и гостей столицы.

На музыкальном мероприятии примут участие лауреаты международных конкурсов из России, Турции, Азербайджана и Германии, учащиеся музыкальных школ, школ искусств, а также средних специальных музыкальных учебных заведений. Участники фестиваля покажут свое мастерство исполнения на рояли, струнных, духовых, электронных музыкальных инструментах, а также, хора и сольного вокала.

Гости мероприятия насладятся музыкой композиторов ХХ-XXI веков, исключительно академического направления. Прозвучат произведения классиков ХХ века: Альбениса, Дебюсси, Форе, Мартину, Вилла-Лобоса, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Караева, Щедрина, Слонимского, а также других композиторов.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada beynəlxalq musiqi festivalı keçiriləcək

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