О нас

В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, приуроченный ко Дню национального спасения

В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, приуроченный ко Дню национального спасения 15 Июня - в День национального спасения состоится концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.
Kультурная политика
13 июня 2025 г. 18:49
В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, приуроченный ко Дню национального спасения

15 Июня - в День национального спасения состоится концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, вход на мероприятие в парке Центра Гейдара Алиева будет свободным.

На концерте, проводимом по случаю 32-й годовщины возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, выступят популярные певцы и коллективы. Концерт, в котором примут участие известные эстрадные звезды Азербайджана, исполнители мугамов, ашугских и национальных песен, начнется с "Карабахских ритмов" в исполнении ритм-группы "Натиг".

Затем выступят Алим Гасымов, Диляра Кязымова, EMİN, Фаиг Агаев, Фаргана Гасымова, Ильхама Гасымова, Ирада Ибрагимова, Лала Мамедова, Манана, Нигяр Джамал и Эльдар, Роя, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, Тюнзаля Агаева и другие.

Здание Центра Гейдара Алиева будет подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heydar Aliyev Center park to host concert marking National Salvation Day
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan konsert keçiriləcək

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi