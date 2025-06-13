В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, приуроченный ко Дню национального спасения

15 Июня - в День национального спасения состоится концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.

15 Июня - в День национального спасения состоится концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, вход на мероприятие в парке Центра Гейдара Алиева будет свободным.

На концерте, проводимом по случаю 32-й годовщины возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, выступят популярные певцы и коллективы. Концерт, в котором примут участие известные эстрадные звезды Азербайджана, исполнители мугамов, ашугских и национальных песен, начнется с "Карабахских ритмов" в исполнении ритм-группы "Натиг".

Затем выступят Алим Гасымов, Диляра Кязымова, EMİN, Фаиг Агаев, Фаргана Гасымова, Ильхама Гасымова, Ирада Ибрагимова, Лала Мамедова, Манана, Нигяр Джамал и Эльдар, Роя, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, Тюнзаля Агаева и другие.

Здание Центра Гейдара Алиева будет подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана.