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В Нахчыване открывается новый театр

В Нахчыване открывается новый театр В Нахчыванской Автономной Республике открывается новый театр Altai.
Kультурная политика
9 апреля 2024 г. 18:26
В Нахчыване открывается новый театр

В Нахчыванской Автономной Республике открывается новый театр Altai.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Министерства культуры Нахчывана, инициатива создания нового театра в Автономной Республике с богатыми театральными традициями была выдвинута заслуженной артисткой Азербайджана, режиссером-постановщиком Нахчыванского государственного детского театра Нурбаниз Нифталиевой.

Творческий коллектив театра впервые выйдет на сцену со спектаклем на основе произведения молодого писателя и актера Рзы Зейналова "Предательство" ("Xəyanət").

Художник-постановщик спектакля - заслуженный артист Азербайджана Бахруз Хагвердиев, музыкальное оформление - Джабир Асадов, ассистент режиссера - Айхан Гаджиев, менеджер - Гюлай Агазаде.

Премьера спектакля запланирована на 5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yeni “Altai” teatrı fəaliyyətə başlayacaq

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