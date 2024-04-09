В Нахчыване открывается новый театр

В Нахчыванской Автономной Республике открывается новый театр Altai.

В Нахчыванской Автономной Республике открывается новый театр Altai.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Министерства культуры Нахчывана, инициатива создания нового театра в Автономной Республике с богатыми театральными традициями была выдвинута заслуженной артисткой Азербайджана, режиссером-постановщиком Нахчыванского государственного детского театра Нурбаниз Нифталиевой.

Творческий коллектив театра впервые выйдет на сцену со спектаклем на основе произведения молодого писателя и актера Рзы Зейналова "Предательство" ("Xəyanət").

Художник-постановщик спектакля - заслуженный артист Азербайджана Бахруз Хагвердиев, музыкальное оформление - Джабир Асадов, ассистент режиссера - Айхан Гаджиев, менеджер - Гюлай Агазаде.

Премьера спектакля запланирована на 5 мая.