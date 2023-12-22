В Баку состоялся показ мод с участием детей с синдромом Дауна

В Баку состоялся показ мод с участием детей с синдромом Дауна.

В Баку состоялся показ мод с участием детей с синдромом Дауна.

Как сообщает Report, презентация состоялась в рамках мероприятия, посвященного 100-летию народного художника Камиля Алиева, при поддержке Азербайджанского Национального музея ковра, Центра детского развития и галереи Sunny Carpets.

Руководитель Центра детского развития Айнур Мусаева сообщила, что дети вышли на подиум в костюмах, созданных членом детского объединения Национального музея ковра Азербайджана Фидан Нагизаде по эскизам ковров народного художника Камиля Алиева.

"Мы провели мероприятие с детьми с синдромом Дауна. Мы послали миру месседж о том, что они не с недостатками, а просто ангелы с разными и замечательными способностями. На этом мероприятии дети еще раз продемонстрировали, на что они способны", - сказала она.

В завершении дети были награждены дипломами и подарками.