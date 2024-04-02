В Баку состоялось открытие Дней культуры Беларуси

Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие Дней культуры Беларуси в Азербайджане и гала-концерта.

Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие Дней культуры Беларуси в Азербайджане и гала-концерта.

Как сообщает Report, на церемонии открытия прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в своей приветственной речи отметил, что проведение Дней культуры Беларуси в Азербайджане - свидетельство дружбы и культурного обмена между странами.

"Хотелось бы отметить, что Дворец имени Гейдара Алиева, где мы сегодня собрались, не просто символическое место, но и проявление нашего глубокого уважения к великому лидеру, который сыграл ключевую роль в налаживании дружеских отношений между Азербайджаном и Беларусью. Между нашими странами сложились крепкие узы сотрудничества и взаимоподдержки. Были предприняты значимые шаги для углубления культурных связей между обеими странами", - сказал он.

Министр добавил, что обе страны обладают огромным потенциалом для развития культурного сотрудничества: "Мы считаем, что совместные усилия в этом направлении необходимо развивать и в будущем. Проведение дней культуры и других совместных проектов имеет огромное значение, поскольку они позволяют нашим народам глубже ознакомиться с культурными ценностями друг друга".

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в свою очередь заявил, что белорусско-азербайджанское культурное сотрудничество основано на глубоких традициях: "Мы высоко ценим достигнутый уровень, и прекрасно понимаем, что впереди еще очень большой путь, который приведет к осуществлению очень важных, масштабных совместных культурных проектов, которые будут интересны жителям наших стран. Очень приятно, что сфера культуры оказывает серьезное воздействие на укрепление дружбы между нашими народами".

После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой.