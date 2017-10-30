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    В Баку пройдет концерт национальной японской музыки

    Будут исполнены произведения на таких японских национальных инструментах, как шамисен, бамбуковая флейта

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной консерватории 2 ноября состоится концерт национальной музыки Японии. 

    Как сообщает Report, в ходе концерта, который пройдет при содействии посольства Японии в Азербайджане, выступят профессиональные музыканты, которые исполнят произведения на японских национальных инструментах - шамисен (смычковый инструмент), бамбуковой флейте (шинобуэ и сякухати), а также на ударных инструментах.

    Наряду с этим ожидается исполнение нескольких композиций, являющихся  синтезом национальной музыки двух стран.

    Вход для всех желающих свободный. 

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