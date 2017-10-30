В Баку пройдет концерт национальной японской музыки

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной консерватории 2 ноября состоится концерт национальной музыки Японии.

Как сообщает Report, в ходе концерта, который пройдет при содействии посольства Японии в Азербайджане, выступят профессиональные музыканты, которые исполнят произведения на японских национальных инструментах - шамисен (смычковый инструмент), бамбуковой флейте (шинобуэ и сякухати), а также на ударных инструментах.

Наряду с этим ожидается исполнение нескольких композиций, являющихся синтезом национальной музыки двух стран.

Вход для всех желающих свободный.