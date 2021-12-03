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Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева

Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева На основе мотивов рассказов «Тонкий момент» и «Философия человека» азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева, снят фильм «Тонкий момент».
Kультурная политика
3 декабря 2021 г. 14:27
Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева

На основе мотивов рассказов азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева "Тонкая суть" и "Философия человечности" снят фильм под названием "Тонкая суть".

Как сообщает "Report", в фильме рассказывается об истории учителя, который, влюбившись в ученицу, утаивает свои чувства, чтобы не стать объектом порицания и не навести тень на свою карьеру.

Главные роли в фильме исполняют заслуженная артистка Гульзар Гурбанова и победитель конкурса “Best Model of the World” Рустам Джебраилов. В фильме также получили роли Талех Юзбеков, Севиндж Алиева, Нармин Керимбекова, Шакир Ахмедзаде. Автором сценария фильма является Ниджат Дадашев, режиссером - Эмин Мурадов, оператором - Рауф Гурбаналиев.

Руководителем проекта фильма, подготовленного “Caspian Media Group”, является Гусеин Джавадзаде, директором - Ирем Лачынлы.

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Версия на азербайджанском языке Mir Cəlal Paşayevin əsəri əsasında film çəkilib

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