Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева

На основе мотивов рассказов «Тонкий момент» и «Философия человека» азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева, снят фильм «Тонкий момент».

На основе мотивов рассказов азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева "Тонкая суть" и "Философия человечности" снят фильм под названием "Тонкая суть".

Как сообщает "Report", в фильме рассказывается об истории учителя, который, влюбившись в ученицу, утаивает свои чувства, чтобы не стать объектом порицания и не навести тень на свою карьеру.

Главные роли в фильме исполняют заслуженная артистка Гульзар Гурбанова и победитель конкурса “Best Model of the World” Рустам Джебраилов. В фильме также получили роли Талех Юзбеков, Севиндж Алиева, Нармин Керимбекова, Шакир Ахмедзаде. Автором сценария фильма является Ниджат Дадашев, режиссером - Эмин Мурадов, оператором - Рауф Гурбаналиев.

Руководителем проекта фильма, подготовленного “Caspian Media Group”, является Гусеин Джавадзаде, директором - Ирем Лачынлы.