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Снят документальный фильм, съемки которого проводились в Ереване и селах в Зангезуре

Снят документальный фильм, съемки которого проводились в Ереване и селах в Зангезуре Телеканал CBC подготовил документальный фильм "Святилище Бугакар", съемки которого проводились в Армении, Западном Азербайджане в Зангезурском регионе.
Kультурная политика
20 февраля 2024 г. 12:14
Снят документальный фильм, съемки которого проводились в Ереване и селах в Зангезуре

Телеканал CBC подготовил документальный фильм "Святилище Бугакар", съемки которого проводились в Армении, Западном Азербайджане в Зангезурском регионе.

Как сообщает Report, фильм СВС посвящен малоизученным страницам истории азербайджанцев проживавших в Западном Азербайджане, - на территории современной Армении, где их наследие подвергается уничтожению.

В основе фильма лежат съемки, проведенные в Ереване и селах в Зангезуре.

В результате съемочная группа СВС при помощи местных жителей нашла следы древнего азербайджанского святилища Бугакар и зафиксировала свидетельства разрушения памятников азербайджанской культуры на территории Армении.

Генеральным продюсером выступил гендиректор телеканала CBC Вугар Халилов.

В фильме представлены кадры Еревана, где продолжается уничтожение и сокрытие азербайджанского культурного и исторического наследия.

Демонстрируется кинохроника, приводится информация о переселении армян из-за рубежа на земли, изначально принадлежавшие азербайджанцам.

Съемочная группа посетила село, бывшее некогда азербайджанским и взяла интервью у нынешнего жителя, который признает исконную принадлежность этих земель азербайджанцам.

Кроме того, в фильм вошли уникальные кадры разрушенного святилища Бугакар в Зангезуре, снятые с помощью дрона.

Авторы фильма обратились с письмами в различные посольства, в частности посольства Франции и США в Армении, с целью получить информацию о том, посещали ли их сотрудники святилище Бугакар и знают ли о его разрушении армянами.

Авторы ставят цель привлечь внимание мировой общественности к важности сохранения культурного наследия азербайджанцев и восстановлению объективной исторической картины региона.

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Версия на азербайджанском языке Çəkilişləri Ermənistanda, Zəngəzur bölgəsində aparılan sənədli film hazırlanıb

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