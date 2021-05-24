Сегодня народному артисту Фуаду Поладову исполнилось бы 73 года

Народный артист скончался 5 мая 2018 года в возрасте 69 лет

Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского актера театра и кино, одного из ведущих мастеров актерской школы лирико-психологического жанра, виртуозного исполнителя философско-драматических ролей, Народного артиста Азербайджана Фуада Поладова.

Как передает Report, сегодня Фуаду Поладову исполнилось бы 73 года.

Ф.Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. Окончил среднюю школу № 132. В киноискусство пришел в 1966 году, снявшись в роли Салима в фильме "Следствие продолжается". Выпускник Азербайджанского государственного института искусства. По приглашению преподавателя Тофика Кязимова, еще будучи студентом, исполнил роль Савалана в театральной постановке по пьесе Ильяса Эфендиева "Уничтоженные дневники". После спектакля, премьера которого состоялась на сцене Национального Академического драматического театра 29 ноября 1969 года, вошел в актерскую труппу. Служил в театре на протяжении двадцати лет. 20 марта 1987 года был удостоен почетного звания Народный артист Азербайджанской ССР.

Ф.Поладов снялся в 43 фильмах, сыграл десятки ролей в Академическом национальном драматическом театре и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Народный артист скончался 5 мая 2018 года в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Согласно завещанию, был похоронен на кладбище, прозванном в народе "Волчьими воротами".