Сегодня Международный день Новруза

Сегодня Международный день Новруза, объявленный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции в 2010 году по инициативе ряда празднующих его стран.

Сегодня Международный день Новруза, объявленный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции в 2010 году по инициативе ряда празднующих его стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ООН.

Новруз знаменует собой первый день весны и отмечается в день астрономического весеннего равноденствия, которое обычно приходится на 21 марта. Его отмечают как начало нового года более 300 миллионов человек по всему миру, уже более 3000 лет празднуется на Балканах, в Черноморском бассейне, на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Новруз, внесенный в 2009 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как культурная традиция, соблюдаемая многими народами, представляет собой исконный праздник, отмечающий первый день весны и обновление природы. Он продвигает ценности мира и солидарности между поколениями и внутри семей, а также примирения и добрососедства, способствуя тем самым культурному разнообразию и дружбе между народами и различными сообществами.

Новруз играет значительную роль в укреплении связей между народами, основанных на взаимном уважении и идеалах мира и добрососедства. Его традиции и ритуалы отражают культурные и древние обычаи цивилизаций Востока и Запада, которые повлияли на эти цивилизации посредством обмена человеческими ценностями.

Празднование Новруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и естественными циклами обновления, бережное и уважительное отношение к природным источникам жизни.

По пункту повестки дня "Культура мира" государства-члены Афганистан, Азербайджан, Албания, бывшая Югославская Республика Македония, Иран (Исламская Республика), Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Туркменистан подготовили и представили проект резолюции под названием "Международный день Новруз".