В Азербайджане открываются театры и кинотеатры

С сегодняшнего дня открываются действующие в Азербайджане объекты культуры (включая концертные залы), а также конференц-залы, кинотеатры и театры

С сегодняшнего дня открываются действующие в Азербайджане объекты культуры (включая концертные залы), а также конференц-залы, кинотеатры и театры.

Как сообщает Report, открытие этих объектов разрешено при условии заполнения не более 50 процентов от общей вместимости.

Также открываются детские и другие развлекательные центры при крупных торговых центрах.

Эти объекты будут работать до 00:00, и лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях только при наличии COVID-паспорта или сертификата противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Обязательно, чтобы 80% работников указанных сфер бизнеса и услуг имели паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете).