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В Азербайджане открываются театры и кинотеатры

В Азербайджане открываются театры и кинотеатры С сегодняшнего дня открываются действующие в Азербайджане объекты культуры (включая концертные залы), а также конференц-залы, кинотеатры и театры
Kультурная политика
1 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане открываются театры и кинотеатры

С сегодняшнего дня открываются действующие в Азербайджане объекты культуры (включая концертные залы), а также конференц-залы, кинотеатры и театры.

Как сообщает Report, открытие этих объектов разрешено при условии заполнения не более 50 процентов от общей вместимости.

Также открываются детские и другие развлекательные центры при крупных торговых центрах.

Эти объекты будут работать до 00:00, и лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях только при наличии COVID-паспорта или сертификата противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Обязательно, чтобы 80% работников указанных сфер бизнеса и услуг имели паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете).

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Версия на английском языке Azerbaijan reopens theaters, cinemas today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən teatr və kinoteatrlar açılır

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