Произведение азербайджанского художника впервые будет выставлено напоказ в салоне “Французского общества художников“

Париж. 11 декабря. REPORT.AZ/ Произведение азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой получило разрешение членов жюри для участия в выставке "Art Capital 2018" в парижском "Grand Pale" (Большой Дворец – Ред.) в салоне “Французского общества художников“.

Об этом французскому бюро Report сообщила председатель Ассоциации "StellaArt İnternational" Стелла Калинина.

"Очень сложно демонстрировать в салоне “Французского общества художников“ на выставке "Art Capital 2018", где выставлены произведения лучших художников Европы и мира. На 228-м салоне “Французского общества художников“, который пройдет 14-18 февраля 2018-го года впервые будет продемонстрировано произведение азербайджанского художника".

По ее словам, произведения для выставки отбираются профессиональным и требовательным жюри.

"Французское общество художников" было создано в 1663 году королеи Луи 14-ым. На салон, который состоится в следующем году, соберутся 667 художника из разных уголков мира.

Проводимая ежегодно выставка "ArtCapital" состоит из четырех салонов: " Французское обществе художников", "Независимое общество художников", "Рисование на воде" и "Сравнение".

Отметим, что Нигяр Нариманбекова племянница известного художника Тогрула Нариманбекова и дочь художника Видади Нариманбекова.