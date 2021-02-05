Обсужден проект создания мемориального комплекса Отечественной войны

Министр культуры рассказал о работах по увековечиванию светлой памяти героев Отечественной войны, созданию мемориального комплекса в Баку и Музея победы

4 февраля по инициативе Министерства культуры Азербайджана состоялось онлайн-заседание рабочей группы, состоящей из полномочных представителей соответствующих госструктур, в связи с созданием мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщает Report, выступивший на заседании министр культуры Анар Керимов рассказал о работах по увековечиванию светлой памяти героев Отечественной войны, созданию мемориального комплекса в Баку и Музея победы, подготовке концепции музея по поручению первого вице-президента.

Отметив, что начался сбор необходимых материалов для создания мемориального комплекса Отечественной войны и фонда Музея победы, министр отметил, что как рядовые граждане, так и госструктуры передали соответствующие материалы для экспозиции. Подчеркивалось, что музей станет великолепным комплексом, где будет экспонироваться героическое наследие нашего народа.

Эксперт в области военной истории Сабухи Ахмедов представил членам рабочей группы предварительный проект концепции музея.

Своими мыслями по повестке встречи поделились члены рабочей группы - заведующий сектором по работе с иностранными СМИ и НПО Администрации президента Фуад Ахундов, заведующий сектором по вопросам развития молодежи Ирфан Давудов, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, заместитель председателя Правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, заместитель председателя Правления Агентства по интеллектуальной собственности Санан Тапдыгов, замначальника Национального архивного управления Гасан Гасанов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов и сотрудник Центра подготовки и обучения вооруженных сил, полковник-лейтенант Эльвин Азизов.