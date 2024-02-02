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Обсужден План действий Фонда тюркской культуры и наследия на 2024 год

Обсужден План действий Фонда тюркской культуры и наследия на 2024 год Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли обсудил с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой План действий фонда на 2024 год.
Kультурная политика
2 февраля 2024 г. 14:30
Обсужден План действий Фонда тюркской культуры и наследия на 2024 год

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли обсудил с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой План действий фонда на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В ходе встречи министр культуры отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение развитию связей с братскими тюркскими государствами во всех сферах, в частности укреплению культурных связей, а учрежденный по инициативе главы государства и при поддержке тюркских государств Фонд тюркской культуры и наследия является одной из ведущих платформ в данной сфере.

А.Раимкулова проинформировала министра о направлениях деятельности фонда. Она отметила, что поддержка тюркских стран, в частности Азербайджана, является основным фактором успешной реализации задач, стоящих перед фондом.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе предложения по совершенствованию деятельности фонда.

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Версия на азербайджанском языке Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı müzakirə olunub

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