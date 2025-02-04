Назван представитель Азербайджана на "Евровидении-2025"

Азербайджан на предстоящем в швейцарском Базеле песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит группа Mamagama.

Азербайджан на предстоящем в швейцарском Базеле песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит группа Mamagama.

Как передает Report, об этом сообщили глава делегации Азербайджана на "Евровидении" Нурлана Джафарова и руководитель медиа Тураб Теймуров.

Группа Mamagama известна своим неповторимым стилем, в котором сочетаются элементы рока, поп-музыки и традиционных азербайджанских музыкальных мотивов.

Группа в составе трех человек (Асаф - фронтмен и основной вокалист, Хасс - гитарист, Ариф - ударные инструменты) была создана в 2021 году и уже добилась успеха на международных музыкальных фестивалях и конкурсах, включая фестиваль Kënga Magjike в Албании в 2022 году.