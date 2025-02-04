О нас

Назван представитель Азербайджана на "Евровидении-2025"

Назван представитель Азербайджана на "Евровидении-2025" Азербайджан на предстоящем в швейцарском Базеле песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит группа Mamagama.
Kультурная политика
4 февраля 2025 г. 20:21
Назван представитель Азербайджана на Евровидении-2025

Азербайджан на предстоящем в швейцарском Базеле песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит группа Mamagama.

Как передает Report, об этом сообщили глава делегации Азербайджана на "Евровидении" Нурлана Джафарова и руководитель медиа Тураб Теймуров.

Группа Mamagama известна своим неповторимым стилем, в котором сочетаются элементы рока, поп-музыки и традиционных азербайджанских музыкальных мотивов.

Группа в составе трех человек (Асаф - фронтмен и основной вокалист, Хасс - гитарист, Ариф - ударные инструменты) была создана в 2021 году и уже добилась успеха на международных музыкальных фестивалях и конкурсах, включая фестиваль Kënga Magjike в Албании в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Avroviziya 2025” təmsilçisi açıqlanıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi