О нас

Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве

Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве Сегодня в Анкаре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.
Kультурная политика
13 ноября 2023 г. 13:07
Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Анкаре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Как сообщает турецкое бюро Report, документ был подписан на 3-ем заседании совместной турецко-азербайджанской комиссии.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области культурного наследия, кино, театра, искусства, музеев, библиотечного дела и других сфер.

На заседании Совместной комиссии также обсуждены вопросы обмена опытом, обеспечения технической и экспертной поддержки в целях поддержки совместного сотрудничества в области сохранения, восстановления материального и духовного наследия, а также в сфере кино, театра, искусства, музеев, культуры и творчества.

Отметим, что в рамках визита в Турцию министр культуры Адиль Керимли также примет участие в выставке “Художники города Шуша”, организованной в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi