Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Анкаре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Сегодня в Анкаре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Как сообщает турецкое бюро Report, документ был подписан на 3-ем заседании совместной турецко-азербайджанской комиссии.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области культурного наследия, кино, театра, искусства, музеев, библиотечного дела и других сфер.

На заседании Совместной комиссии также обсуждены вопросы обмена опытом, обеспечения технической и экспертной поддержки в целях поддержки совместного сотрудничества в области сохранения, восстановления материального и духовного наследия, а также в сфере кино, театра, искусства, музеев, культуры и творчества.

Отметим, что в рамках визита в Турцию министр культуры Адиль Керимли также примет участие в выставке “Художники города Шуша”, организованной в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.