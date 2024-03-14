Министр: Необходимо сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли считает необходимым сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия.
Как сообщает Report, об этом он заявил на международной конференции на тему "Изучение и сохранение историко-культурного наследия тюркского мира - с точки зрения ЮНЕСКО" в Баку.
По его словам, тюркский мир – это большая семья, и государственные учреждения, основываясь на опыте ЮНЕСКО, могут предпринять серьезные шаги для достижения поставленных целей.
Керимли также подчеркнул, что для защиты и восстановления тюркского наследия важно действовать совместно, создав единую платформу.
Отметим, что мероприятие организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО совместно с Международной тюркской академией, Международным фондом тюркской культуры и наследия, Национальной комиссией Турции по делам ЮНЕСКО, а также Институтом развития и дипломатии Университета АДА.