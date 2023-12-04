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Министр культуры: Начинается новый этап гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном

Министр культуры: Начинается новый этап гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном Дни культуры Казахстана в Азербайджане и запланированные на будущий год аналогичные дни Азербайджана придадут новый импульс культурно-гуманитарным отношениям двух стран.
Kультурная политика
4 декабря 2023 г. 19:10
Министр культуры: Начинается новый этап гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном

Дни культуры Казахстана в Азербайджане и запланированные на будущий год аналогичные дни Азербайджана придадут новый импульс культурно-гуманитарным отношениям двух стран.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балабаева.

"Я хочу поздравить азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности страны. Учитывая, что наши народы связывают исторические корни, мы всегда радовались победам друг друга и сопереживали в трудные моменты. Сегодня наша языковая и культурная близость дает возможность развивать отношения во всех сферах. Сейчас, согласно договоренности наших президентов, проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане, а в будущем году Дни культуры Азербайджана пройдут в Казахстане", - заявила министр.

При этом, она выразила уверенность, что это придаст импульс отношениям в культурно-гуманитарной сфере между двумя странами.

А.Балабаева отметила, что на гала-концерте в Баку выступают лучшие коллективы и исполнители из Казахстана. Сегодня же откроется выставка казахстанских художников, сказала она.

"В целом эти дни позволили нашим народам еще больше узнать друг друга, а художественным коллективам наладить связи", - сказала А. Балабаева, отметив также встречи в Администрации президента Азербайджана и министром культуры Адилем Керимли.

"На встрече с моим коллегой мы обсудили конкретный план сотрудничества, причем не только проведение культурных и медийных форумов, но и обмен опытом в сфере музейного, библиотечного дела, контакты в области театра, кинематографа и пр. Уверена, что с будущего года начнется созидательная работа в культурно-гуманитарной сфере", - заявила министр культуры Казахстана.

Она также поблагодарила СМИ за широкое освещение Дней казахстанской культуры в Азербайджане, которые проходят со 2 по 4 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı nazir: “Azərbaycanla əlaqələrdə humanitar əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlayır”

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