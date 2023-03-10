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La Stampa: Баку - архитектурный калейдоскоп

La Stampa: Баку - архитектурный калейдоскоп Баку предстает как богатый и современный город, усеянный небоскребами, торговыми центрами и роскошными автомобилями.
Kультурная политика
10 марта 2023 г. 14:54
La Stampa: Баку - архитектурный калейдоскоп

Баку предстает как богатый и современный город, усеянный небоскребами, торговыми центрами и роскошными автомобилями.

Как передает Report, об этом говорится в статье Марко Моретти итальянскому изданию La Stampa.

Свой рассказ о столице Азербайджана автор начинает с истории города, добавив, что в XII веке Баку стал важным торговым центром на Шелковом пути благодаря порту и династии Ширваншахов, которые перенесли сюда столицу.

"Сегодня Баку - это сочетание своей восточной души, сосредоточенной в историческом центре города и западной души его современной части, который окружает Ичеришехер", - отмечается в статье.

Рассказывая об Ичеришехер, автор называет его средневековой памятью о Баку и добавляет, что ЮНЕСКО объявила исторический центр объектом Всемирного наследия. "Его главной достопримечательностью является дворец Ширваншахов",- пишет он.

В статье рассказывается о храме огня Атешгях в Сураханы и добавляется, что "не могло быть ничего более священного для последователей Заратустры, поклонников огня, воды, воздуха и земли".

"Баку - архитектурный калейдоскоп, где свобода показала свою самую эклектичную сторону с неоготическими, неомавританскими и неоренессансными зданиями",- пишет автор.

В статье также рассказывается о современном облике Баку: небоскребах, центре Гейдара Алиева, пламенных башнях Flame Towers.

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Версия на азербайджанском языке “La Stampa”: “Bakı memarlıq kaleydoskopudur”
Версия на английском языке La Stampa: Baku - architectural kaleidoscope

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