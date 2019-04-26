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Известный мексиканский музыкант даст концерт в Баку

Известный мексиканский музыкант даст концерт в Баку
© colimarte.blogspot.com

Известный мексиканский исполнитель на маримбе Хавьер Нандаяпа  посетит с концертом Баку.

Об этом Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Отмечается, что выступление музыканта состоится в июне текущего года. 

Маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона. На маримбе играют специальными палочками. Возникла маримба в Южной Мексике - это инструмент, созданный по типу африканского балафона, затем маримба стала распространённым инструментом в Африке, Центральной и Северной Америке. 

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