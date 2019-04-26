Известный мексиканский музыкант даст концерт в Баку

Известный мексиканский исполнитель на маримбе Хавьер Нандаяпа посетит с концертом Баку.

Об этом Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Отмечается, что выступление музыканта состоится в июне текущего года.

Маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона. На маримбе играют специальными палочками. Возникла маримба в Южной Мексике - это инструмент, созданный по типу африканского балафона, затем маримба стала распространённым инструментом в Африке, Центральной и Северной Америке.