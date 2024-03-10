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Пакистанский эксперт: В ближайшем будущем Шуша станет популярным туристическим направлением

Пакистанский эксперт: В ближайшем будущем Шуша станет популярным туристическим направлением Город Шуша в ближайшем будущем станет популярным туристическим направлением.
Kультурная политика
10 марта 2024 г. 17:32
Пакистанский эксперт: В ближайшем будущем Шуша станет популярным туристическим направлением

Город Шуша в ближайшем будущем станет популярным туристическим направлением.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report заявил пакистанский эксперт, директор центра политических исследований (Policy Research Centre, PRC) Ахсан Хамид Дуррани.

"Еще будучи подростком, я интересовался изучением армяно-азербайджанского конфликта и проблемой оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана. И сегодня посетив эти места, мне больно видеть, как за время оккупации Армения уничтожила душу Карабаха - город Шушу. Но я также искренне рад видеть, как Азербайджан восстанавливает все разрушенное: восстановляются религиозные объекты, реконструируются учебные и культурные заведения, жилые здания", - сказал он.

Ахсан Хамид Дуррани выразил надежду на частые визиты в город Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq konfransın iştirakçısı: Şuşa yaxın gələcəkdə məşhur turizm məkanına çevriləcək

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