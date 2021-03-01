О нас
Report Georgia
Аудио новости

Делегация Минкультуры Азербайджана находится с визитом в Турции 

Делегация Минкультуры Азербайджана находится с визитом в Турции  Первую в рамках визита встречу делегация провела с председателем Управления тюрков и родственных общин Абдуллой Араном
Kультурная политика
1 марта 2021 г. 11:27
Делегация Минкультуры Азербайджана находится с визитом в Турции 

Делегация, возглавляемая министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, 28 февраля отправилась в Турцию.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в состав делегации вошли начальник Аппарата министерства Васиф Эйваззаде, начальник Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарлы, руководители соответствующих структурных подразделений.

Первую в рамках визита встречу делегация провела с председателем Управления тюрков и родственных общин Абдуллой Араном.

На встрече состоялся обмен мнениями по проектам, связанным с укреплением межкультурного диалога и связей между проживающими за рубежом турками и азербайджанцами, по образовательным программам, развитию киноиндустрии, сохранению культурного наследия и обмену опытом в иных сферах культуры.

В заключение министр Анар Керимов поблагодарил за теплый прием, оказанный азербайджанской делегации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

Новости партнеров

Самое важное

Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi