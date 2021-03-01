Делегация Минкультуры Азербайджана находится с визитом в Турции

Первую в рамках визита встречу делегация провела с председателем Управления тюрков и родственных общин Абдуллой Араном

Делегация, возглавляемая министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, 28 февраля отправилась в Турцию.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в состав делегации вошли начальник Аппарата министерства Васиф Эйваззаде, начальник Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарлы, руководители соответствующих структурных подразделений.

Первую в рамках визита встречу делегация провела с председателем Управления тюрков и родственных общин Абдуллой Араном.

На встрече состоялся обмен мнениями по проектам, связанным с укреплением межкультурного диалога и связей между проживающими за рубежом турками и азербайджанцами, по образовательным программам, развитию киноиндустрии, сохранению культурного наследия и обмену опытом в иных сферах культуры.

В заключение министр Анар Керимов поблагодарил за теплый прием, оказанный азербайджанской делегации.