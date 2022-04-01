Азербайджанские ковры "Борчалы" включены в проект ЮНЕСКО в Грузии

В Грузии завершился проект ЮНЕСКО "Развитие креативных индустрий и традиционных ремесел", на котором были представлены и азербайджанские ковры из региона Борчалы.
Как сообщает грузинское бюро Report, в завершение проекта в Тбилисской государственной академии искусств прошла выставка.
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, ректор академии Георгий Гугушвили, представители министерства культуры, молодежи и спорта Грузии, деятели искусства.
Декан академии Тинатин Клдиашвили поблагодарила директора Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Лейлу Алиеву за поддержку проекта, отметив, что выставка ковров "Борчалы" добавила красок проекту.
В свою очередь, Л.Алиева поблагодарила организаторов за возможность популяризации искусства борчалинского ковроткачества.
Фотоснимки с изображением ковровых узоров "Борчалы" были включены в опубликованный каталог и видеосюжет о проекте.
Азербайджанские ковры "Борчалы", относящиеся к газахской группе Гянджа-Газахского типа, берут свое название от региона Борчалы, находящегося к северо-западу от Газахского района Азербайджана, на территории Грузии. В рамках проекта в декабре прошлого года были также выставлены ковры "Борчалы" и проведен мастер-класс в в Тбилиси.