Азербайджанские ковры "Борчалы" включены в проект ЮНЕСКО в Грузии

В Грузии завершился проект ЮНЕСКО "Развитие креативных индустрий и традиционных ремесел", на котором были представлены и азербайджанские ковры из региона Борчалы.

В Грузии завершился проект ЮНЕСКО "Развитие креативных индустрий и традиционных ремесел", на котором были представлены и азербайджанские ковры из региона Борчалы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в завершение проекта в Тбилисской государственной академии искусств прошла выставка.

На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, ректор академии Георгий Гугушвили, представители министерства культуры, молодежи и спорта Грузии, деятели искусства.

Декан академии Тинатин Клдиашвили поблагодарила директора Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Лейлу Алиеву за поддержку проекта, отметив, что выставка ковров "Борчалы" добавила красок проекту.

В свою очередь, Л.Алиева поблагодарила организаторов за возможность популяризации искусства борчалинского ковроткачества.

Фотоснимки с изображением ковровых узоров "Борчалы" были включены в опубликованный каталог и видеосюжет о проекте.

Азербайджанские ковры "Борчалы", относящиеся к газахской группе Гянджа-Газахского типа, берут свое название от региона Борчалы, находящегося к северо-западу от Газахского района Азербайджана, на территории Грузии. В рамках проекта в декабре прошлого года были также выставлены ковры "Борчалы" и проведен мастер-класс в в Тбилиси.