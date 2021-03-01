Азербайджан подписал протоколы о сотрудничестве с двумя министерствами Турции

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым пребывает с визитом в Турции.

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым пребывает с визитом в Турции.

Как сообщает Report, в рамках визита 1 марта в Анкаре состоялась встреча А.Керимова с его турецким коллегой Нури Эрсоем.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области культурного наследия, книгоиздательства, музеев, киноиндустрии, искусства и нематериального культурного наследия, достигнута договоренность о совместной деятельности в указанных направлениях.

Министр Нури Эрсой поздравил азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне. Министр Анар Керимов, в свою очередь, выразил глубокую признательность турецкому государству и турецкому народу за оказанную нашей стране поддержку.

В заключение состоялась церемония подписания документов. Сторонами был подписан итоговый протокол заседания Совместной комиссии по культуре.

Также достигнута договоренность о проведении необходимых работ для подписания протокола о сотрудничестве в области культуры и проведении очередного заседания Совместной комиссии (рабочей группы) в Азербайджане в 2022 году.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной службой по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TICA).