В Паралимпийской деревне еще у двух спортсменов выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты.
Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.
Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также десять подрядчиков и три человека, которые связаны с проведением Игр.