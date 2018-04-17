В Азербайджане избивший рефери ФИФА футзалист дисквалифицирован на 2 года

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА на 2 года отстранил от соревнований футзалиста выступающей в первой Лиге Азербайджана команды "Ясамал 2" Рахмана Алекперли.

Как сообщает Report, причина в том, что игрок на 27-й минуте игры с "Карабахом" оказал физическое давление на рефери. Также Алекперли, протестуя против решения рефери, оскорбил его.

Отметим, что встреча под управлением рефери ФИФА по футзалу Хикмета Гафарлы и Эльчина Самедли завершилась со счетом 6:2 в пользу "Карабаха".