Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на кубке Европы по количеству завоеванных медалей

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В словенском Копере завершился кубок Европы по дзюдо среди подростков.
Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований оказался для нашей сборной удачным.
Так, дзюдоисты-подростки завоевали еще 3 медали. Представляющие на кубке Европы нашу страну Азер Ягуб Исмайылзадэ (90 кг.) и Тогрул Салманов (+90 кг.), одолев всех своих соперников, взошли на вершину почетного пьедестала. В Словении азербайджанским дзюдоистам были вручены золотые медали соревнований, в их честь прозвучал национальный гимн и был поднят трехцветный флаг.
Другой наш представитель Ибрагим Агакишиев (81 кг.) завоевал бронзу.
Таким образом, сборная Азербайджана на кубке Европы завоевала 4 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые медали и в итоговом зачете, опередив всех, заняла первое место.
Отметим, что на именитом первенстве участвовали 230 атлетов из 17 стран (153 мальчика, 77 девочек). Сборную Азербайджана представляли 15 спортсменов.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook