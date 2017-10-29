Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на кубке Европы по количеству завоеванных медалей

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В словенском Копере завершился кубок Европы по дзюдо среди подростков.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований оказался для нашей сборной удачным.

Так, дзюдоисты-подростки завоевали еще 3 медали. Представляющие на кубке Европы нашу страну Азер Ягуб Исмайылзадэ (90 кг.) и Тогрул Салманов (+90 кг.), одолев всех своих соперников, взошли на вершину почетного пьедестала. В Словении азербайджанским дзюдоистам были вручены золотые медали соревнований, в их честь прозвучал национальный гимн и был поднят трехцветный флаг.

Другой наш представитель Ибрагим Агакишиев (81 кг.) завоевал бронзу.

Таким образом, сборная Азербайджана на кубке Европы завоевала 4 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые медали и в итоговом зачете, опередив всех, заняла первое место.

Отметим, что на именитом первенстве участвовали 230 атлетов из 17 стран (153 мальчика, 77 девочек). Сборную Азербайджана представляли 15 спортсменов.