Руководство Федерации волейбола Азербайджана встретилось с победителями Кубка Европы

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (AVF) встретилось с победителями Кубка Европы по пляжному волейболу.

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) встретилось с победителями Кубка Европы по пляжному волейболу.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие президент ФВА Шахин Багиров, вице-президенты Фаиг Гараев и Бахруз Гулиев, генеральный секретарь Фаиг Оруджев, члены правления, волейболисты, менеджеры и главные тренеры участвовавших в соревновании клубов "Муров Аз Терминал" и "Азеррейл", а также другие сотрудники Федерации.

Шахин Багиров поздравил мужской коллектив клуба "Муров Аз Терминал", ставший победителем первого в истории пляжного волейбола Кубка Европы (Beach Volley European Cup). Он также поблагодарил за успешное выступление игроков женской команды "Азеррейл", выигравшей несколько этапов соревнований.