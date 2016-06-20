Глава команды Формулы-1: Хочу поздравить Баку с этой фантастической гоночной трассой

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Хочу поздравить Баку с этой фантастической гоночной трассой".

Как сообщает Report, об этом заявил глава команды Формулы-1 "Torro Rosso" Франц Тост, комментируя итоги Гран-при Европы в Баку.

"Это был настоящий сюрприз приехать сюда и увидеть, как все было построено. Это красивый город, и люди очень дружелюбны, поддерживали нас всегда", - сказал он.

Глава гоночной команды также поблагодарил организаторов и руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна за то, что Баку был включен в гоночный календарь.

Говоря о результатах гонки, Ф.Тост выразил сожаления, что оба пилота команды вынуждены были сойти с трассы и не показали результат.