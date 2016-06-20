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    Глава команды Формулы-1: Хочу поздравить Баку с этой фантастической гоночной трассой

    Баку - красивый город, и люди очень дружелюбны, поддерживали нас всегда

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  "Хочу поздравить Баку с этой фантастической гоночной трассой".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава команды Формулы-1 "Torro Rosso" Франц Тост, комментируя итоги Гран-при Европы в Баку.

    "Это был настоящий сюрприз приехать сюда и увидеть, как все было построено. Это красивый город,  и люди очень дружелюбны, поддерживали нас всегда", - сказал он.

    Глава гоночной команды также поблагодарил организаторов и руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна за то, что Баку был включен в гоночный календарь.

    Говоря о результатах гонки, Ф.Тост выразил сожаления, что оба пилота команды вынуждены были сойти с трассы и не показали результат.

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