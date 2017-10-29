Азербайджанские боксеры завершили ЕВРО одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Анталье завершился молодежный чемпионат Европы (U-18) по боксу. Как сообщает Report, азербайджанские боксеры завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.

Самый лучший результат у Магомеда Абдуллаева (+91 кг), завоевавшего золотую медаль ЕВРО. При чем, первые три боя Абдуллаев победил нокаутом. А финале его соперником оказался греческий спортсмен армянского происхождения Вагкан Нанитзанян. В решающей схватке Абдуллаев одержал уверенную победу со счетом 4:1.

В финальном бою в весовой категории 75 кг другой азербайджанский боксер Амин Кушков проиграл российскому спортсмену Даниелю Тетереву и занял второе место.

Еще двое азербайджанских спортсмена Гасан Ибрагимов (49 кг) и Сурет Гараев (81 кг) удостоились бронзовых медалей Чемпионата Европы.