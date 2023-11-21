Азербайджанские боксеры, завоевавшие 5 медалей на ЧЕ, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на молодежном чемпионате Европы в черногорской Будве, вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на молодежном чемпионате Европы в черногорской Будве, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев атлетов встречали представители Федерации бокса Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что лидер нашей команды Ниджат Гусейнов (51 кг), встретившийся в финале с армянским спортсменом Рудольфом Гарбояном, не оставил сопернику ни единого шанса. Гусейнов, завершивший все 3 раунда в свою пользу, уверенно победил со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Тем самым он отстоял свой титул и второй раз подряд был удостоен звания чемпиона континента.

Азрак Бабиров, выступавший в первенстве в весовой категории 57 килограммов, завоевал серебряную медаль, а Турал Сарыев (48 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Маржона Савриева (50 кг) внесли в копилку нашей сборной бронзовые медали.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с пятью медалями, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.