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АБЛ: "Нефтчи" одолел основного фаворита чемпионата

АБЛ: "Нефтчи" одолел основного фаворита чемпионата В Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) состоялись две игры V тура.
Командные
25 ноября 2023 г. 21:53
АБЛ: Нефтчи одолел основного фаворита чемпионата

В Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) состоялись две игры V тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоялся в Джалилабаде.

Местная команда встретилась с "Сумгайытом". Игра завершилась победой хозяев со счетом 86:74. Результативностью отличились Джамани Пирс ("Джалилабад" - 19 очков, 10 подборов) и Смит Родерик ("Сумгайыт" - 22 очка, 12 подборов).

В центральном противостоянии тура в Сумгайытском олимпийском спорткомплексе сошлись фавориты чемпионата - "Нефтчи" и "Сабах". Игра, прошедшая в условиях равной борьбы, завершилась победой нефтяников со счетом 96:93. В составе победителей результативностью отметился Торадже Брейк (27 очков, 9 подборов), в составе "Сабах" - Кивон Давенпорт (22 очка, 9 подборов).

Отметим, что последняя игра тура между "Шеки" и "Хазри" состоится 26 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" Azərbaycan çempionatının əsas favoritini məğlub edib

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